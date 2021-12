Quatre artistes de la Montérégie choisis pour la 2e cohorte des résidences Instagram de Culture Montérégie

Constatant le succès des premières résidences Instagram, Culture Montérégie est a annoncé le nom des 4 artistes choisis pour la 2e cohorte des résidences d'artistes sur Instagram.

Après un processus d’analyse rigoureux, le jury a retenu les propositions de : Myriam Tousignant (Longueuil), Nadine Descheneaux (Greenfield Park), Marie-Claude De Souza (Longueuil) et Réal Beaudin (Saint-Antoine-sur-Richelieu), qui auront la possibilité de prendre le contrôle du compte Instagram Culture locale, culture vitale durant un mois chacun.



Durant ce « séjour » d’un mois, les artistes feront découvrir leur démarche artistique de multiples façons : démonstrations vidéo de techniques caractéristiques de leur travail ou de leurs créations en cours d’évolution (comme un journal de bord), publications de performances, d’extraits, de réflexions ou d’explications de leur vision artistique. Ils pourront tout simplement nous faire part de leur quotidien en tant qu’artistes en processus de création par des photos ou des « stories ».



Myriam Tousignant (Longueuil) Du 1er au 28 décembre 2021

Artiste multidisciplinaire qui expérimente avec différents médias, Myriam Tousigant utilise l'impression, la peinture, le dessin et l'installation pour la réalisation de ses œuvres. Elle tend à mélanger autant procédés plus traditionnels que contemporains afin de décloisonner les disciplines. Sa démarche artistique s’est développée autour du genre du portrait.



Nadine Descheneaux (Greenfield Park) Du 1er au 28 janvier 2022

Auteure et conférencière, Nadine Descheneaux ne se sépare jamais de son crayon et de son cahier d'inspiration. Outre la publication d'une soixante de livres principalement pour les jeunes, elle donne des ateliers littéraires interactifs, participe à différents salons du livre et visite des classes dans les écoles à travers le pays.



Marie-Claude De Souza (Longueuil) Du 1er au 28 février 2022

Artiste interdisciplinaire, Marie-Claude De Souza explore les frontières entre l'art actuel et la littérature. Elle réalise des installations, des performances et des interventions à teneur poétique dans l’espace public dans l’objectif de recueillir du vocabulaire ou des échantillons d’écriture afin de les intégrer à ses œuvres.



Réal Beaudin (Saint-Antoine-sur-Richelieu) Du 1er au 28 mars 2022

Oeuvrant dans le domaine de la tonnellerie depuis plus de 20 ans, Réal Beaudin fabrique des tonneaux de différentes contenances pour les vignobles, distilleries, cidreries et vinaigreries du Québec. Son travail commence en forêt par la sélection de chênes, le débitage au moulin à scie et le séchage du bois.



Mettons en lumière les artistes de la Montérégie

En plus des 4 artistes choisis pour cette 2e cohorte, l'organisme encourage les artistes de la Montérégie à faire découvrir leurs créations avec le hashtag #culturelocaleculturevitale.