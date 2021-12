Rita Baga: la première Drag Queen en spectacle solo à travers le Québec

À l’occasion de sa tournée québécoise pour Créature, Néomédia s’est entretenu avec Rita Baga, interprétée par Jean-François Guevremont, première Drag Queen à présenter un spectacle solo dans les grandes salles de la province.

Créature est un voyage à travers le temps d’une heure et demie dans lequel Rita Baga porte une douzaine de costumes. En naviguant des années 40 à aujourd’hui, elle chante, danse et joue une petite partie de stand up.

En septembre 2019, Rita avait déjà choisi le concept du show et sélectionné ses chansons. Créé plus d’un an avant la première, c’est seulement lorsque l’artiste est sorti de Big Brother Célébrités qu’il a été annoncé. Avec déjà près d’une vingtaine de représentations, ce spectacle de variété pour toute la famille est tenu avec beaucoup d’énergie et beaucoup de cœur. D’après l’artiste, les gens sortent de là avec le sourire.

« C'est un rêve de longue date d’avoir mon spectacle solo et de me promener à travers le Québec. C’est aussi une première de voir une Drag qui part en solo dans les grandes salles, de faire un spectacle qui est ouvert à tous. C’est vraiment une expérience très excitante! », a confié Rita Baga qui se réjouit d’être un exemple pour ses pairs. « Je suis dans le même circuit que les humoristes qui font du stand-up plus conventionnel donc je trouve ça l' fun! J’ai l’impression que ça ouvre des portes. »

Retour sur 15 ans de scène

Drag Queen depuis 15 ans, Rita Baga a fait ses premiers pas sur scène pour faire une surprise à un ami.

« On a fait un spectacle cette fois-là, et j’ai tout de suite eu la piqûre. Je me suis rendu compte que c’était un amalgame de plein de choses que j’aimais, la mode, la danse, être sur scène, chanter, danser ! Donc ça a été tout de suite un coup de foudre », se souvient-elle.

Rita, devenue Rita Baga un peu plus tard, a alors travaillé comme animatrice au Mado pendant une dizaine d’années. Le Cabaret Mado est un bar mythique de Montréal où Mado Lamotte travaille et dont elle est la propriétaire.

Après avoir fait quelques apparitions à la télévision, cette Drag a eu la chance de participer au Canada’s Drag Race en 2019, ce qui l’a fait connaître un peu plus dans le monde car 160 pays diffusait l’émission. Cependant, c’est surtout son passage dans Big Brother Célébrités début 2021, qui a permis aux gens de la connaître plus personnellement. « Depuis les choses ont déboulé et maintenant je fais une tournée de spectacles partout au Québec et c’est vraiment le fun ! »

Enfin, parmi les moments forts de sa carrière, Rita Baga se rappelle d’un événement important qui s’est déroulé alors qu’elle représentait le Canada au festival Queer à Dubaï en 2016. « Je suis une grande fan de X-Men et je suis passée juste après une allocution de Sir Ian McKellen! C’était un moment assez surréaliste. » Il faut savoir que Sir Ian McKellen est un acteur britannique qui interprète le super-vilain Magnéto dans la saga X-Men.