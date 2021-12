Les dépenses de l’administration publique québécoise en culture augmente légèrement

En 2019-2020, les dépenses dans le domaine de la culture des ministères et organismes de l’administration publique québécoise ont progressé de 2,1 %, pour 1,9 G$.

Ils représentent donc 1,65 % des dépenses globales du gouvernement du Québec.

C’est ce que révèle la publication « Dépenses culturelles de l’administration publique au Québec en 2019-2020 » publiée aujourd’hui par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec

Les dépenses des administrations publiques du Québec étaient de 222 dollars par habitant en 2019-2020.

Depuis 2012-2013, ils ont augmenté en moyenne de 4,5 % par an. De 2019 à 2020, les dépenses culturelles directes (hors mesures fiscales) sont de 141 $ US par habitant, et le crédit d’impôt remboursable est de 81 $ US par habitant.

En 2019-2020, plus de la moitié des dépenses directes ont été consenties dans les domaines des Bibliothèques (23 %), du Patrimoine, institutions muséales et des archives (23 %) et Arts de la scène (13 %), qui dominent à ce chapitre depuis au moins 20 ans.

En tenant compte des dépenses fiscales, c’est le domaine du Cinéma et de l’audiovisuel qui emporte la part la plus importante avec 21 % des dépenses totales, suivi du domaine multimédia (15 %).