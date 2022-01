Huitième résidence Instagram pour Culture Montérégie

Constatant le succès des premières résidences Instagram, Culture Montérégie a décidé de récidiver et d'offrir la possibilité à quatre autres artistes de prendre le contrôle du compte Instagram Culture locale, culture vitale.

Pour cette huitième résidence, découvrez Nadine Descheneaux (Greenfield Park), auteure et conférencière. Elle mettra en relief sa démarche artistique du 1 au 28 janvier 2022.



Nadine Descheneaux ne se sépare jamais de son crayon et de son cahier d'inspiration. Outre la publication d'une soixantaine de livres principalement pour les jeunes, elle donne des ateliers littéraires interactifs, participe à différents salons du livre et visite des classes dans les écoles à travers le pays.



Rappelons que le jury de la deuxième cohorte de cette résidence artistique inusitée a retenu les propositions de 4 artistes qui auront la possibilité de prendre le contrôle du compte Instagram Culture locale, culture vitale.

Il s'agit de Myriam Tousignant (Longueuil) du 1er au 28 décembre 2021, Nadine Descheneaux (Greenfield Park) du 1er au 28 janvier 2022, Marie-Claude De Souza (Longueuil) du 1er au 28 février 2022 et Réal Beaudin (Saint-Antoine-sur-Richelieu) du 1er au 28 mars 2022.