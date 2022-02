Nouvel horaire bonifié pour les bibliothèques de Sorel-Tracy

Afin de répondre à la demande citoyenne et pour bonifier leur service, les bibliothèques de Sorel-Tracy ont augmenté leurs heures d’ouverture au public à compter depuis hier, le dimanche 27 février.

Les bibliothèques ouvriront selon l’horaire suivant :

Lundi et mardi : 10 h à 17 h;

Mercredi et jeudi : 10 h à 21 h;

Vendredi, samedi et dimanche : 10 h à 17 h.

Ce nouvel horaire sera en vigueur à l’année. Cet ajout des heures d’ouverture au public n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour la Ville puisqu’il s’agit d’une réorganisation des horaires du personnel en place.

Les bibliothèques, déclarées comme un service essentiel durant la pandémie, ont permis à de nombreux citoyens de pouvoir bénéficier d’un service de loisir gratuit et accessible durant certaines périodes où les divertissements se faisaient plutôt rares. Bien plus qu’un centre de prêt de documents, les bibliothèques offrent également des ateliers, des conférences, de même que des animations et des activités de lecture en plein air.