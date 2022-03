Azimut diffusion, le Groupe Gib et la Ville de Sorel-Tracy organisent « Ta journée de relâche ! »

Azimut diffusion, le Groupe Gib et la Ville de Sorel-Tracy présentent « Ta journée de relâche ! » le 5 mars 2022 de 12h à 17h sur l’allée piétonnière du Marché des arts Desjardins.

La programmation inclut l’animation Manon en Ski de fond de la compagnie Le Gros Orteil ainsi qu’une prestation de Marie-Pier Gamache en formule full band. Plusieurs activités sont prévues pour toute la famille : jeux, animations, feu de foyer, bar et surprises. Des entreprises locales seront également sur place dont la Fermette Majo, l’Érablière Beauchemin et les lutteurs de XZW- Xtreme Zone Wrestling. En cas de mauvaise météo, la fête sera remis au lendemain.

Cet événement est possible grâce au « Fond d’appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public » de Patrimoine Canadien. C’est avec cette même subvention qu’Azimut avait pu mettre sur pied une programmation d’été l’année dernière et présenter le spectacle de Marc Hervieux à l’Église Saint-Pierre en décembre.