Guide La p’tite visite! en arts pour découvrir en famille l’exposition de l’artiste Sébastien Gaudette

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à découvrir d’une nouvelle façon l’exposition Le lexique des lignes troubles de l’artiste Sébastien Gaudette, grâce au guide La p’tite visite! en arts.

Le guide La p’tite visite! en arts permet aux familles de découvrir plus en détail l’exposition ainsi que le travail de l’artiste. Dans ce guide, développé par Karine Bergeron, médiatrice culturelle, vous trouverez des explications, des devinettes et des questions qui stimuleront les discussions et les échanges avec toute la famille. Le guide est gratuit et disponible pour le prêt à l’accueil de la Maison des gouverneurs.

À propos de l’exposition Le lexique des lignes troubles de Sébastien Gaudette

L’artiste s’intéresse, depuis les débuts de sa pratique, au médium du papier, explorant les multiples facettes du froissement de ce matériau dont il réalise de parfaits trompe-l’œil par le dessin, l’écriture et la sculpture. Son concept est de créer graphiquement un dialogue où le geste est utilisé constamment pour ne laisser qu’une empreinte, une trace d’un mouvement, une évolution vers une forme plus complexe. L’exposition Le lexique des lignes troubles présente des sculptures, des dessins, ainsi qu’une installation au sol.

L’exposition est présentée tous les jours, de 10 h à 16 h, jusqu’au 6 avril, à la Maison des gouverneurs (90, ch. des Patriotes).