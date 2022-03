Aude Ray en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle d’Aude Ray, le dimanche 20 mars à 13 h 30, à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes).

De sa voix mielleuse, Aude Ray nous offre une musique Inde Folk avec guitare et harpe celtique. Sur des textes qui parlent d’amour, de santé mentale, de nature et de voyage, elle offre un regard authentique sur sa vie.

Montréalaise d’origine ayant vécu dans l’ouest canadien pendant 15 ans, l’autrice compositrice interprète a co-réalisé et auto-produit trois albums, deux singles et a collaboré avec plusieurs autres artistes à l’International. Rêveuse de grands espaces et de liberté, cette artiste à la personnalité lumineuse et colorée amène un vent de fraicheur à travers la francophonie canadienne.

Réservation obligatoire

Vous pouvez dès maintenant réserver votre place par téléphone au 450-780-5600, poste 4400 ou en ligne sur le site de la Ville (https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs).