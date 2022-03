La Ville de Sorel-Tracy réintègre la politique régionale culturelle

La MRC de Pierre-De Saurel est annoncer que la mise en œuvre de la Politique régionale culturelle sera à nouveau assurée par l’ensemble des municipalités de son territoire, la Ville de Sorel-Tracy ayant réintégré le dossier.

Pour Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, « la réintégration de la Ville de Sorel-Tracy dans le financement du développement culturel est une excellente nouvelle qui fait suite à un consensus où tous en sortent gagnants : la MRC, la Ville, mais aussi toute la population ».

« Comme prévu, nous avons eu, les 12 conseillers régionaux, une rencontre récemment pour discuter de ce dossier. Cette rencontre fut cordiale et, surtout, fructueuse. Nous avons convenu de revoir le mandat et la structure pour administrer et déployer la Politique culturelle sur l’ensemble du territoire tout en nous assurant que chaque municipalité demeure autonome dans ses initiatives locales », ajoute pour sa part Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy.

« J’accueille ce consensus avec ouverture et optimisme », se réjouit Diane De Tonnancourt, présidente du comité régional culturel. « Cela permettra à tous les artistes de notre territoire de bénéficier des différents programmes offerts grâce à une vision concertée en matière de culture ».

Soutenir les artistes

Le mandat de la MRC en terme culturel sera certes facilité avec ce retour. Elle pourra poursuivre son rôle en la matière, soit de soutenir les artistes et les travailleurs culturels du milieu, de favoriser la concertation et le maillage intersectoriel et de créer des projets structurants pour le territoire.

Le poste associé au développement culturel est sera également bonifié, passant de 21 heures par semaine à 28 h.