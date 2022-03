Karo Laurendeau et Les Fils du Diable en spectacle à la salle Georges-Codling

Avec maintenant à son actif deux albums, 2 EPs et quelques vieilles démos qui trainent dans le fond d’un tiroir, Slater et fils s’est fait connaître pour ses plus récents singles Prochain niveau et Surprise, mais aussi pour ses reprises de François Pérusse et des Denis Drolet qui jouent dans plusieurs radios de la province. Slater & fils, c’est aussi des spectacles partout au Québec avec Irish Moutarde, Rouge Pompier, Yelo Molo, Voodoo Glow Skulls, Québec Redneck Bluegrass Project, Frank Custeau… En 2021, le quintet s’est fait plus discret afin de plancher sur du nouveau matériel qui verra le jour sur son troisième album officiel. En attendant la sortie complète au courant de l’année 2022, le single On trempe ça dans l’sirop sera lancé partout en numérique et dans les radios pour ce printemps.