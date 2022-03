Québec octroie 57,5 M$ pour reconduire deux mesures attendues par le milieu culturel

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de 57,5 M$ afin de reconduire deux mesures phares réclamées par le milieu culturel, soit la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois et le programme de maintien des capacités de production dans le secteur audiovisuel.

Ces programmes se poursuivront jusqu'au 31 mars 2023 et ils pourront être modulés selon les besoins et les règles qui seront applicables sur les plateaux de tournage et dans les salles de spectacles.

Alors que les conséquences de la pandémie se font encore ressentir dans le milieu culturel, la ministre souligne qu’elle répond ainsi aux demandes des partenaires du milieu qui réclamaient la continuité de ces mesures ayant fait leurs preuves et leur offrant beaucoup de prévisibilité.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) recevra donc 25 M$ afin de prolonger son programme de maintien des capacités de production audiovisuelle. En assumant des coûts additionnels engendrés par les mesures sanitaires sur les plateaux, ce programme a permis de poursuivre les tournages de séries et de films québécois malgré la pandémie.

32,5 M$ permettront aussi la prolongation du programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés de la SODEC et de la mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Filet de sécurité

Avec la réouverture des salles de spectacles au maximum de leur capacité, les mesures d'aide ont été revues pour soutenir plus efficacement l'ensemble des domaines artistiques.

Ces mesures offriront donc un filet de sécurité pour stabiliser le secteur et encourager les diffuseurs à prendre certains risques dans leur programmation afin de faire de la place pour la relève, l'audace et les productions de plus grande envergure.