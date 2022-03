Une conférence gratuite au Biophare

Le 3 avril 2022 à 13 h 30, ne manquez pas la conférence « Chroniques d’un marin » présentée par le premier officier de navigation Louis-Vincent Barthe au Biophare dans le cadre des premiers dimanches du mois gratuits au musée.

Louis-Vincent Barthe, auteur du livre « Les Chroniques d’un marin », vous racontera les péripéties qu’il a connues à bord des navires de la Garde côtière canadienne et de la marine marchande. Il partagera avec nous ses débuts dans le métier et la naissance de sa passion pour la navigation qui lui a été transmise dès son plus jeune âge par son arrière-grand-père à l’Île Saint-Ignace. Il témoignera aussi de la réalité de son quotidien en tant que premier officier de navigation.

Né à Montréal, Louis-Vincent Barthe a ensuite grandi au bord du fleuve Saint-Laurent à Saint Ignace-de-Loyola. Diplômé en navigation de l’Institut maritime du Québec à Rimouski, il devient premier officier en 2008. Il naviguera à l’international, sur la côte est du Canada, dans le bassin des Grands Lacs et sur les fleuves Mackenzie et Saint-Laurent. En 2021, son livre « Les Chroniques d’un marin » paraît. Ce journal nous plonge au cœur des aventures vécues par Louis-Vincent Barthe entre 2010 et 2014 à bord d’un navire commercial.

Premier dimanche du mois aus Musé

Chaque premier dimanche du mois, grâce à une aide financière du ministère de la Culture et des Communications, le Biophare est heureux d’offrir gratuitement au public la visite de ses expositions et la participation à des activités culturelles spéciales.