Culture Montérégie lance sa campagne d'adhésion 2022-2023

Culture Montérégie lance sa 45e campagne d'adhésion. La pandémie semble s’affaiblir, malgré tout, le milieu culturel a été particulièrement affecté depuis les deux dernières années et tente actuellement de se reconstruire.

Que vous soyez un artiste, un organisme, une municipalité ou simplement un amoureux de la culture, l'Organisme vous invite à devenir membre pour les aider à défendre les intérêts des arts et la culture d’ici. Notons qu’encore une fois cette année, il offre à ceux qui le désirent de payer ce qu’ils peuvent pour devenir membre de Culture Montérégie.



Pour adhérer, visitez : https://culturemonteregie.qc. ca/section-membres/.



« Soyons optimistes! Nous commençons une ère de renouveau, une ère de reconstruction. En adhérant à Culture Montérégie, vous faites partie d'une très belle famille, vous nous donnez les appuis et la force nécessaire à poursuivre notre mission. Participez avec nous au développement culturel de la Montérégie », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.



Qui peut être membre ?

Les artistes professionnels, aspirants professionnels et de la relève dans toutes les disciplines. Également, les organismes et entreprises ayant une mission culturelle, les travailleurs culturels, les municipalités et les MRC de la Montérégie peuvent adhérer. Enfin, tout citoyen de la Montérégie de 18 ans et plus ou toute organisation ayant à cœur la culture d'ici peut également devenir membre ami de Culture Montérégie.