Saint-Ours en humour accueille Mario Jean

Dans le cadre de la série Saint-Ours en humour, la Ville de Saint-Ours est heureuse d’annoncer le spectacle de Mario Jean – Aller de l’avant qui aura lieu le samedi 23 avril prochain à 20h au centre Léo-Cloutier.

Cinq ans depuis Moi, Mario son dernier spectacle solo, après plus de 1 500 représentations de ses précédents spectacles livrées devant au-delà d’un million de spectateurs, Mario Jean revient en force et en grande forme, avec un désir de se renouveler, de progresser et de surprendre encore.

Son style unique, polyvalent et rassembleur, lui permet d’aborder des thèmes dans lesquels les gens se reconnaissent, tout en les étonnant. Parmi les sujets de prédilection d’Aller de l’avant, il y a notamment l’intelligence et la bêtise humaine, les joies et les peines de vieillir, la surconsommation, la télévision et la publicité, ses enfants qui sont encore à la maison et il réserve un numéro sur le consentement sexuel.