Un concert tant attendu de Nikamu Mamuitun au Centre culturel de Sorel-Tracy

C'est au Centre Culturel de Sorel-Tracy qu'aura lieu, le 23 avril prochain, une merveilleuse rencontre musicale qui soulignera l'amitié entre des artistes autochtones et allochtones du Québec.

Nikamu Mamuitun, qui signifie dans la poétique langue Innue, chansons rassembleuses, est un collectif musical aux multiples influences. De la musique traditionnelle en passant par le folks, le country et la pop, les pièces proposées par Nikamu Mamuitum dégagent une essence existentielle de poésie, de solidarité et d'amitié qui saura ravir les mélomanes.

Les artistes mentors Florent Vollant, Réjean Bouchard et Guillaume Arsenault ont accompagné tout au long du processus de création les auteurs-compositeurs-interprètes au cœur du projet : Matiu, Karen Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse et Joëlle Saint-Pierre, dont les compositions se mélangeront, se métisseront.

La naissance de Nikamu Mamuitun

Ce projet est née il y a environ cinq ans, alors qu'Alan Côté, celui qui deviendra co-directeur artistique était dans les bras de Morphé. Pour le plus grand bonheur de tous, il fit un rêve qui n'a pas sombré dans l'oubli.

L'idéateur avait eu l'idée géniale de rassembler différents artistes québécoi.se.s, afin de concocter un collectif harmonieux qui représenterait bien la saveur musicale issue de différentes cultures d'ici, soit d'artistes autochtones et allochtones.

En effet, Alan Côté décrirait le projet comme suit: « [ C'est ] une grande rencontre autour de la créativité entre autochtones et allochtones qui s’inscrit dans le prolongement de nos actions comme un pas de plus vers l’autre, une célébration inclusive, un partage autour de la chanson » , a-t'il inscrit sur le site web officiel de Nikamu Mamuitun.

Le concert

Les Chansons rassembleuses, ce sont de grandes rencontres autour de la créativité entre autochtones et allochtones, une occasion de partage et de célébration inclusive de la chanson.

Selon Karen Pinette-Fontaine, alias Kanen de son nom d'artiste, c'est exactement la mission de Nikamu.

«Le but est de se réunir et d'apprendre à se connaitre. Dans les communautés autochtones, nous sommes bercé dans la musique Québécoise depuis toujours, et non l'inverse,» a cité Kanen, l'auteure-compositrice et interprète d'origine Innue.

Désirant partager leurs cultures, elle poursuit: «S'être rencontré nous a permis de mieux se connaitre et de créer de la musique rassembleuses ensemble.»

Chansons rassembleuses a su toucher directement au coeur et relier les gens issus des communautés autochtones jusqu'à ceux des villes et de partout sur les territoire de la belle Province.

D'ailleurs, le collectif a pu se produire au Festival Innu Nikamu ainsi qu'au Festival en chanson de Petite-Vallée. Ces participations, ont permis au groupe de se faire connaître d'un plus large public.

Pour découvrir Nikamu Mamuitum ou pour vous procurez vos billets pour le concert de ce samedi au Centre culturel de Sorel-Tracy, visitez le: https://nikamumamuitun.com/concerts/