Culture Montérégie et ses partenaires sont très fiers de dévoiler les lauréats de la 20e édition des prix en arts et culture de la Montérégie. Cette soirée qui a réuni plus de 80 personnes s'est déroulée le 5 mai dernier. Elle a permis de décerner quatre prix prestigieux totalisant 16 000 dollars en bourses.

Guillaume de La Famille Plouffe a obtenu le Prix du CALQ - Artiste de l’année en Montérégie, Stéphanie Hamelin Tomala a remporté le Prix relève Télé-Québec/Culture Montérégie, Un patrimoine à découvrir de la MRC de Beauharnois-Salaberry en partenariat avec Nous TV Valleyfield a décroché le Prix patrimoine Culture Montérégie et Le Roi Boréal de Carl Veilleux est le lauréat du Prix numérique TVRS/Blimp Télé/Culture Montérégie.



Heureux de pouvoir célébrer le talent d'ici en présentiel, les invités ont eu droit, outre le dévoilement des gagnants, à des performances d'artistes de la Montérégie : l’autrice, compositrice et interprète, Marie-Pierre Leduc, le clown Rodrigue "Chocolat" Tremblay et sa partenaire Nicolette. De plus, un vibrant hommage a été rendu à la nouvelle membre honoraire de Culture Montérégie, Andrée Bouchard, pour sa grande contribution à la culture d’ici.

Cet événement a été un moment privilégié pour remercier les artistes, auteurs, travailleurs culturels et partenaires pour leur contribution à la vitalité de la Montérégie.