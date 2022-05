L’art du graffiti en vedette au parc de planche à roulettes de la Maison des jeunes « La Place »

La Ville de Sorel-Tracy invite la population à participer à plusieurs activités où l’art du graffiti sera mis en valeur, au parc de planche à roulettes (skatepark) de la Maison des jeunes du secteur Sorel (95, chemin des Patriotes). Ces activités se dérouleront en collaboration avec l’entreprise culturelle Dose Culture, spécialisée dans le graffiti et l’art urbain contemporain.

Les graffitis vous intéressent ou vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressés ? Voici trois événements qui auront lieu au skatepark que les adeptes de cet art urbain ne voudront pas manquer. Des idées pour les murales du skatepark ? Venez en discuter avec l’artiste muraliste Korb le 21 mai à 13 h 30 au skatepark (95, chemin des Patriotes)

Afin de préparer la réalisation de deux murales sur la surface du skatepark, l’artiste muraliste Korb sera sur place le 21 mai dès 13 h 30 pour échanger avec les participants sur la pratique du graffiti et les techniques ou outils utilisés. Cette rencontre permettra aux personnes présentes de mieux comprendre ce projet artistique et de donner leur opinion sur les sujets et le choix des murales qui seront réalisées.

Début de la réalisation de deux murales lors de la journée de festivités au skatepark le 4 juin dès 13h

À la suite des échanges sur le projet, les trois artistes Axe, Korb & Deep, réaliseront sur trois jours, deux murales qui seront situées sur la surface de béton du skatepark, parallèle à la rue de la Comtesse. L’artiste sorelois TradeMart alias Martin Cournoyer, se joindra au trio d’artistes le 4 juin. Tout comme la rénovation du skatepark, la réalisation de murales vise à donner à cette infrastructure un côté artistique et coloré, et l’intégrer de belle façon au cœur du quartier.

Atelier d’initiation aux techniques de graffiti le 28 juin

Toute personne de 12 ans et plus est invitée à participer à un atelier d’initiation à l’art du graffiti en deux volets, animé par des artistes formateurs professionnels, le 28 juin, de 13 h 30 à 15 h 45 ou de 18 h à 20 h 15, toujours au skatepark du secteur Sorel. Dans le premier volet de l’atelier, les animateurs enseigneront aux participants l’histoire du mouvement du graffiti ainsi que les bases du lettrage avec des exercices effectués au stylo sur papier. Une fois les bases acquises, les participants pourront mettre en pratique leurs connaissances, dans le 2e volet de l’atelier, en réalisant du lettrage avec des canettes de peinture sur des panneaux de bois.

Pour participer à ces ateliers, vous devez réserver votre place gratuitement par téléphone au 450 780-5600 poste 4400, ou en ligne sur le site Web de la Ville au https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs#ateliers-de-graffiti-28-juin-2022

Ces trois activités sont possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Sorel-Tracy dans le cadre de l’Entente de développement culturel.