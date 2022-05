Azimut diffusion dévoile sa programmation d'automne

Culture Montérégie et ses partenaires sont très fiers de dévoiler les lauréats de la 20e édition des prix en arts et culture de la Montérégie. Cette soirée qui a réuni plus de 80 personnes s'est déroulée le 5 mai dernier. Elle a permis de décerner quatre prix prestigieux totalisant 16 000 dollars en bourses. Guillaume de La Famille Plouffe a ...