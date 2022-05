Marilyne Léonard en spectacle au café-théâtre Les Beaux Instants

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Marilyne Léonard, Vie d’ange, le dimanche 29 mai à 13 h 30, au café-théâtre Les Beaux Instants (3015, place des Loisirs).

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, Marilyne Léonard s'est faite connaître du grand public lors de son passage à la cinquième édition de La Voix, en 2017, notamment grâce à une interprétation prenante et inspirée d’Alice, de Philippe Brach. Celle qui est à la fois guitariste, violoniste et pianiste, et que l'on compare parfois à une Béatrice Martin en rébellion, prépare un premier album qui sortira au cours de l'année 2022.

Racontant des histoires personnelles dans son style teinté de désinvolture, conjuguant chant et rap, elle propose en spectacle, des chansons aux accents indie pop, apportant un soin particulier aux mélodies.