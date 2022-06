Antoine Lachance en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle d’Antoine Lachance, le dimanche 12 juin à 13 h 30, à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes).

Multi-instrumentiste hors pair et auteur-compositeur-interprète à la voix enivrante, c’est avec une urgence de vivre assumée qu’Antoine Lachance aborde l’amour au même titre que la rédemption. D’une mélancolie douce et touchante, Antoine Lachance déploie des textes étoffés et des mélodies accrocheuses, portés par une harmonieuse union de guitares et de synthétiseurs.

Réservation obligatoire

Vous pouvez dès maintenant réserver gratuitement votre place au 450 780-5600, poste 4400, ou en ligne, sur le site de la ville au https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs#dimanches-fabulart

Lors de l’ouverture des portes, l’accès sera autorisé à des spectateurs supplémentaires s’il reste des places disponibles.