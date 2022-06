Sous le haut patronage de l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, Monsieur Serge Peloquin, maire de Sorel-Tracy et Monsieur Dominique Rolland, directeur général du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel Tracy informe le public de l’inauguration du bâtiment et de l’exposition « Les Chantiers ». Cette cérémonie aura lieu le mardi 7 juin 2022 de 16 h à 19 h au 100, rue de la Reine, Sorel-Tracy.

Dédié aux arts et à la culture, aux familles et à l’ensemble du public, le bâtiment accueillera, lors de son inauguration, une exposition réalisée par une trentaine d’artiste de renom nationale et internationale dont plusieurs tels Armand Vaillancourt, Bill Vazan, André Fournelle sont récipiendaires du Prix Borduas et d’autres prix prestigieux délivrés par le gouvernement du Canada et du Québec.

Ce bâtiment reconstruit d’après son architecture d’origine était considéré, jusqu’à l’incendie l’ayant ravagé le 9 mai 2016, comme l’un des derniers vestiges de l’émergence de l’industrie maritime à Sorel-Tracy. En plus d’être l’un des derniers témoins historiques de l’importance du transport maritime et de la construction navale dans le développement de la municipalité depuis la deuxième moitié du 19e siècle, ce bâtiment est également un symbole des relations qui existaient entre le Canada et les États-Unis à la fin du 19e siècle. En effet, c’est à l’intérieur de celui-ci que se trouvait l’une des 30 agences consulaires que les États-Unis ont ouvertes au Québec au début du 19e siècle.

Ce bâtiment comprenant une salle d’exposition d’envergue et d’une salle multiservices est les prémices à l’implantation d’un complexe consacré à la création, la production et la diffusion en art multidisciplinaire. Un complexe qui comprendrait des studio- résidences d’artistes, des ateliers individuels de création, un atelier d’art public, une salle événementielle et une galerie d’art extérieure.

La réhabilitation de ce bâtiment, aujourd’hui devenu lieu de culture et d’art à la disposition des créateurs et des citoyens de notre région, du Québec et d’ailleurs, a été rendue possible grâce au soutien et à la contribution du gouvernement du Canada (Fonds de Legs), du gouvernement du Québec (FARR, FRR), de la ville de Sorel-Tracy, de la MRC et du CLD Pierre-De-Saurel, du Réseau d’investissement social du Québec et de la corporation du centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy. L'ouverture au public aura lieu le 18 juin 2022.