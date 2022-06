Le député Jean-Bernard Émond invite les touristes à venir passer du temps dans la région de Sorel-Tracy

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a tenu à souligner le début de la saison touristique estivale dans la grande région de Sorel Tracy dans une déclaration prononcée cette semaine au Salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec.

Dans son allocution, Jean-Bernard Émond a mentionné différents festivals et événements qui animeront la région pendant l’été comme l’Expo agricole de Sorel Tracy, La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, le festival Bières, vins et terroir, le Gib Fest, le festival IO Expérience ainsi que Statera. Le député tenait également à ajouter que : « notre région est reconnue pour ses activités nautiques. C’est donc le moment idéal pour faire un tour dans les 103 îles en planche à pagaie avec [l’entreprise] Passion Planches ou encore les explorer en kayak à partir de la Maison du Marais. »

« Je manque de temps pour mentionner l’ensemble des festivals et des activités. Et comme il y a beaucoup plus à faire et à voir, il suffit de consulter le site web de Tourisme [Région] Sorel-Tracy qui est mis à jour par l’excellente directrice générale, Roxanne Dugas, et toute son équipe que je remercie pour leur travail de promotion de notre belle région. En terminant, j’invite les Québécois de partout au Québec à venir passer du bon temps chez nous cet été », a conclu l’élu.