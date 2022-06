Plus de 1,7 M$ pour l’attraction de nouveaux talents dans la MRC de Pierre-De Saurel

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, sont fiers d’annoncer la concrétisation d’une entente de 1 707 798 $ avec la MRC de Pierre De Saurel pour la réalisation du projet de carrefour virtuel régional d’attraction, d’installation et de rétention des talents et des familles.

Une plate-forme Web innovante permettra de jumeler les besoins des entreprises et des organisations avec de jeunes talents en recherche d’emploi. Un volet permettra aux candidats de définir leurs besoins et ceux de leur famille. Des ressources d’accueil pour le logement, la santé, l’éducation et le milieu social seront mises à leur disposition afin de faciliter leur intégration.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la création et le déploiement du carrefour s’élève à 1 423 165 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Pour sa part, la MRC de Pierre-De Saurel y alloue une somme de 284 633 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région, et cela passe par l’accueil de nouveaux citoyens et citoyennes. C’est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra d’être encore plus attrayante pour la main-d’œuvre de toute origine. Je suis fière de l’annonce d’aujourd’hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Par cette entente, la MRC Pierre-De Saurel contribuera à élargir la portée de recrutement de main-d’œuvre et à faciliter les démarches des employeurs sur son territoire. Je nous souhaite que de nombreux jumelages entre les candidats et les employeurs se concrétisent et permettent à plusieurs familles de venir s’installer dans

notre belle région! »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Par ce projet, la MRC exprime son leadership et sa grande volonté d’innover et de se positionner différemment des autres régions pour favoriser les mouvements migratoires de talents vers notre territoire, que ceux-ci proviennent d’autres régions du Québec, d’ailleurs au Canada ou d’autres pays. Je suis fier du travail collectif ayant mené à cette entente, qui sera assurément porteur et bénéfique pour notre région! »

Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel

Fait saillant :

• L’aide du MAMH s’inscrit dans le cadre du volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d’un créneau d’intervention qu’elle a déterminé.