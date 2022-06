Québec versera 24 M$ pour protéger le patrimoine bâti

La Ville de Saint-Ours invite les citoyens et touristes de la région à rejoindre ses festivités les 1er et 2 juillet prochain au camping Marina Bellerive. Le 1er juin, dès 18h, venez déguster les cépages du vignoble La Manse aux sons des guitares de Stéphane Tellier et de son groupe AXIOME, un groupe électique aux couleurs jazz et manouche. ...