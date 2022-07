Festival country américain aujourd'hui à Saint-Ours

La Ville de Saint-Ours invite les citoyens et touristes de la région à rejoindre ses festivités le 2 juillet prochain au camping Marina Bellerive.

Le 2 juillet, on sort nos bottes de cowboy pour la 1ère édition du Festival country américain, en collaboration avec l’École de danse Long Live Cowboy. À 13h, team GSD sera présent avec son équipe de chiens pour un spectacle d’agilité canine. Dès 14h, un cours de danse country et de la pratique libre sous chapiteau avec Lucien Castonguay. Plusieurs exposants et artisans sur place, dont la ferme Saint-Ours et venez défier le taureau mécanique dès 16h. Les coûts d’entrée de 10$ pour les adultes et 8$ pour les enfants donnent aussi accès aux piscines et aux modules de jeux du camping.