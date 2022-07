Présentation de l’œuvre « Une pensée pour toi »

Du 2 juillet au 4 septembre 2022, les artistes Tanha Gomes et Sandrine Côté présentent l’installation artistique Une pensée pour toi dans 3 lieux publics à Longueuil, soit au Parc Le Moyne, le parvis de la bibliothèque Raymond-Lévesque et devant la bibliothèque de Greenfield Park.

Fruit d’un processus d’échanges entre des personnes issues de l’immigration, des aîné·e·s et les 2 artistes, Une pensée pour toi est une installation artistique composée d’une série de boîtes postales intégrant des photographies et des récits personnels audios réalisés par les participants.

L'œuvre témoigne de réflexions sur ce que signifie “prendre soin de” et met en valeur des gestes, petits et grands, du quotidien pour offrir une vision poétique et intime de communautés d’entraide et de solidarité.

Le dévoilement officiel de l'œuvre aura lieu le samedi 9 juillet de 14h à 17h au parc LeMoyne en compagnie des citoyen·ne·s participant·e·s et des artistes.

Ce projet est rendu possible grâce au programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre du Conseil des arts de Montréal, en collaboration du Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le Partenariat du Quartier des spectacles, ainsi que des Villes de Laval, Longueuil, Terrebonne.

Les artistes remercient le Carrefour Le Moutier, les Habitations Paul-Pratt ainsi que le Centre communautaire des aînés et des aînées de Longueuil pour leur collaboration.

Avec les récits et la collaboration des participants :

− Frédérique Côté-Léger

− Lucille Cyr

− Aziz Deihimi

− Donatella Fiorani

− Francia Gallego

− Dayana Jean-Baptiste

− Marie-Paule Lamarche

− Christie Laroche

− Sagrario del Consuelo Morelo de Cepeda

− François Paquet

− Nicole Paradis

− Jeems (Jacques Trudel)

− Zi-Ting Wang