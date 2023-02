Nicole Mongeon-Cardin expose à la Maison des gouverneurs !

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à visiter gratuitement l’exposition Percevoir au-delà de ce qui est vu, de Nicole Mongeon-Cardin dès le 23 février, à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes).

Dans son travail artistique, Nicole Mongeon-Cardin établit avec le public une relation qui transcende la matérialité et la plasticité de l'image. Car la vérité, qui réside dans les yeux de l'observateur, se révèlera lorsqu'il sera en mesure de percevoir l'œuvre, la laissant ainsi produire en lui une illumination. De ce fait, il percevra, au-delà de ce qui est vu.

Vernissage et horaire de l’exposition

Le vernissage, ouvert à tous, se tiendra le jeudi 23 février à 17 h. Aucune inscription n’est requise pour y assister. Par la suite, l’exposition sera accessible tous les jours, de 10 h à 16 h, jusqu’au 12 avril.

Visite-atelier en compagnie de l’artiste

Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à participer à la visite-atelier de l’exposition le samedi 25 février, de 13 h 30 à 15 h, à la Maison des gouverneurs.

L’artiste expliquera comment elle peint ses œuvres abstraites aux couleurs vives et lumineuses et pourquoi elle aime travailler de façon intuitive et spontanée, sans idée préconçue.

Les participants pourront ensuite créer une œuvre abstraite avec leurs doigts ! Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Web de la Ville. Notez que chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.