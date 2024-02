La nouvelle marmotte de Val d'Espoir est prête à prédire le printemps

La nouvelle marmotte de Val d'Espoir a été entraînée et elle est fin prête à sortir de sa tanière pour prédire l'arrivée du printemps, vendredi matin.

Les organisateurs de l'événement qui se déroule dans un secteur de Percé, en Gaspésie, ont eu une bien mauvaise surprise, l'an dernier, en découvrant pendant la nuit que Fred, la marmotte de neuf ans, était décédée.

C'était un âge vénérable pour une telle bête, souligne l'organisateur Roberto Blondin, qui s'occupe de prendre soin et d'entraîner la célèbre marmotte. Habituellement, une marmotte en captivité peut vivre jusqu'à six ans, selon M. Blondin.

La nouvelle marmotte Fred, un mâle, est âgée d'un an et demi, et était encore bien vivante lorsque M. Blondin est allé jeter un coup d'œil, cette semaine.

«J'ai été la voir, je suis rentré et je l'ai flattée et on sentait son corps bouger, elle est prête», a indiqué M. Blondin au bout du fil.

La marmotte a été adoptée dans une portée il y a plus d'un an, et elle a été entraînée pour être moins craintive au contact des humains, a-t-il expliqué.

La sortie de la «marmotte officielle du Québec» suscite toujours un intérêt important, à l'instar des autres événements ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Cette année, l'événement se déroulera vendredi, à la levée du jour, à 6 h 30, devant l'école de permaculture de Val d'Espoir. Il sera webdiffusé sur le site officiel de la marmotte.

La légende veut que si une marmotte voit son ombre le 2 février, elle retournera dans son terrier pour six autres semaines de temps hivernal. Si elle ne voit pas son ombre, le printemps sera hâtif.

La Presse Canadienne