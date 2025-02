Biophare maintient ses conférences gratuites jusqu'au printemps

L'institution muséale le Biophare à Sorel-Tracy a décidé de maintenir ses engagements lors des premiers dimanches du mois jusqu'au printemps 2025. sans le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications.

Le 27 janvier, le ministère avait annoncé une nouvelle mesure qui limite la gratuité aux jeunes de moins de 20 ans résidant au Québec. Cette décision met fin à la gratuité universelle le premier dimanche de chaque mois dans l’ensemble des musées québécois. Le musée de Sorel-Tracy l'appliquera dès le 1er juin 2025.

Les conférences gratuites prévues les 2 mars, 6 avril et 4 mai 2025 sont maintenues, et l’accès aux expositions sera sans frais lors de ces journées. Ceux et celles qui souhaitent soutenir l’institution auront la possibilité de faire un don sur place.

Le Biophare a pour mission de projeter un point de vue vivant et actuel sur la diversité du patrimoine du territoire de Pierre-De Saurel et de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre.