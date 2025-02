L’Intégrale pour guitare classique solo de Suzie Auclair le 23 février

Dimanche le 23 février 2025 à 14h, la Maison de la Musique de Sorel-Tracy présentera l’Intégrale de l’œuvre pour guitare classique solo de la compositrice-guitariste verchèroise Suzie Auclair, lauréate de nombreux prix internationaux en composition.

Il s’agit d’une première mondiale où seront réunies dans le même concert toutes les oeuvres pour guitare solo de cette compositrice québécoise primée internationalement. En effet, Suzie Auclair a remporté la 1ère place au Concours international de composition Baltic Guitar Festival 2023 en Lituanie; la « mention spéciale » au renommé Concours international de composition Certamen Miguel Llobet 2024 en Espagne; la 3e place en composition au Festival international Drôme de guitares 2023 en France; le prix spécial des Éditions Bergmann lors du très réputé concours de composition international Aalborg Guitar Festival & Competitions 2023 au Danemark; la médaille d’argent dans la catégorie composition lors de l’événement international Guitar Olympiad 2023 ainsi que la médaille d'Or honorifique aux Paralympiques de la guitare 2023 en Grèce.

Ce qui demeure exceptionnel, c’est que Madame Auclair ait réussi à accomplir tous ces exploits alors qu’elle est atteinte d’une maladie génétique extrêmement rare des tissus conjonctifs qui lui cause maintenant un handicap et des limitations physiques. Pour parvenir à ses fins, il lui a fallu réinventer sa façon de créer en musique, composer et jouer. Cela nécessite beaucoup d’adaptations diverses telles que des orthèses, atelles, et de l’aide humaine pour écrire les partitions à l’ordinateur. Cela lui demande également une bonne dose de courage car il y a des douleurs, de la souffrance, des blessures et bien d’autres défis pratiquement insurmontables. Malgré toutes ces contraintes, Suzie Auclair puise son inspiration dans les émotions, le ressenti, les expériences et épreuves de la vie. Elle réussit à transmettre dans ses oeuvres la profondeur des émotions humaines.

Comme elle ne peut pratiquement plus jouer de guitare à cause de ses limitations physiques, la compositrice a invité pour ce concert quatre guitaristes de renoms Tariq Harb, Adam Cicchillitti, Christ Habib et Martin Verreault, qui interprèteront à tour de rôle ses oeuvres émouvantes pour guitare classique solo.

Tariq Harb est un guitariste classique acclamé qui a remporté des concours internationaux prestigieux et a captivé des auditoires dans le monde entier en incarnant passion et excellence dans son art. Adam Cicchillitti, guitariste qualifié de "virtuose au sommet de son art" (Classical Guitar), a commandé plus de 20 œuvres, enregistré cinq albums depuis 2019 et remporté plusieurs prix prestigieux internationaux. Christ Habib, musicien prometteur et vainqueur de plusieurs concours, a réalisé plusieurs tournées, notamment avec les Jeunesses Musicales du Canada et le prestigieux Quatuor de Guitares du Canada depuis 2021. Martin Verreault est un guitariste polyvalent qui se consacre autant à la guitare classique qu’aux musiques improvisées et au oud. Il s’est produit en solo et en ensembles au Québec, en Amérique latine et en Europe.

Tout au long de ce concert, la compositrice expliquera sa démarche artistique et sensibilisera le public sur les défis de créer lorsque le corps physique a des limites. Pour les spectateurs, ce sera une expérience artistique et humaine unique, qui allie la sensibilité de l'art à l’impuissance de l’handicap.