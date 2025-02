Une conférence du biologiste Michel Leboeuf au Biophare de Sorel-Tracy

Le Biophare accueillera la conférence de Michel Leboeuf, intitulée « Les chants perdus de la nature », le dimanche 2 mars 2025 à 13 h 30. À travers cette présentation, l’auteur et biologiste partagera sa passion pour les écosystèmes et la biodiversité sonore, en mettant en lumière l’importance des sons dans la nature et les menaces qui pèsent sur eux.

Cette conférence est une occasion de découvrir notre environnement sous un angle inédit, en prêtant une oreille attentive aux paysages sonores qui nous entourent. L’événement est gratuit, mais les inscriptions en ligne sont requises sur le site internet du Biophare.

Ceux et celles qui souhaitent soutenir la conférence pourront le faire sur place.

À propos du conférencier

Michel Leboeuf est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages documentaires sur la flore et la faune, dont son plus récent essai « Les chants perdus de la nature ». Deux de ses précédents livres lui ont notamment valu d’être, à deux reprises, lauréat du prix Hubert-Reeves, couronnant le meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique en français au Canada. Il a été rédacteur en chef du magazine Nature sauvage pendant plus de 10 ans et directeur général de la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière.