Le Biophare invite les familles à leurs activités de la semaine de relâche

Le musée le Biophare de Sorel-Tracy a préparé de nombreuses activités pour les familles dans le cadre de la semaine de relâche scolaire. Les organisateurs promettent des jeux éducatifs, un rallye en plein air et une journée portes ouvertes.

Ainsi, petits et grands peuvent explorer le parc Regard-sur-le-Fleuve avec le Rallye-bottines, un parcours de 1,5 km qui fera découvrir les trésors naturels de la région tout en s’amusant en famille.

Le vendredi 7 mars, des activités gratuites, des chocolats chauds pou se réchauffer après avoir faire le Rallye-bottines et un tirage au sort parmi les participants du concours Rallye-bottines avec deux prix totalisant 220 $ sont au programme.

Les p’tits après-midis du Biophare

Les mercredis 5 et jeudi 6 mars, de 13 h à 15 h 30, les enfants de 7 à 11 ans pourront en apprendre plus sur l’univers fascinant du fleuve Saint-Laurent à travers des jeux éducatifs et interactifs. L’inscription est requise au coût de 12 $ par enfant pour une activité.

Journée portes ouvertes

Le vendredi 7 mars, découvrez toutes les expositions gratuitement. C’est l’occasion de visiter l'exposition temporaire « La nature du Saint-Laurent » pour en apprendre davantage sur les milieux naturels de ce majestueux cours d’eau et aborder les défis à relever pour assurer leur préservation.

Il est possible de découvrir la programmation complète sur le site internet du musée dans la section activités.