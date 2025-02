Un succès retentissant pour guitare classique solo de Suzie Auclair

C’est dans une salle bondée que la Maison de la Musique de Sorel-Tracy présentait le 23 février, en première mondiale, l’Intégrale de l’œuvre pour guitare classique solo de la compositrice-guitariste québécoise Suzie Auclair, lauréate de nombreux prix internationaux en composition.

Plus de 80 spectateurs qui venaient des quatre coins du Québec et de l’Ontario s’étaient déplacés pour assister à ce moment émouvant et historique que la Maison de la musique pense même ajouter à ses archives. Depuis la création de cette salle, jamais elle n’avait été si pleine à craquer, mis à part pour un seul spectacle dans le passé. Si on se fie au long standing ovation à la fin du concert, tous ont été conquis par la musique de Madame Auclair, que ce soit les mélomanes, guitaristes professionnels, compositeurs, luthiers ou gens du milieu musical présents.

Visiblement très fière de la réussite de ce concert d’envergure présenté en première mondiale, Rachel Doyon, directrice générale et fondatrice de la Maison de la musique, a d’ailleurs tenu à souligner sur sa page Facebook le caractère exceptionnel de cet événement : « Je me devais de vous souligner l'incroyable journée que avons tous vécue hier grâce à cette grande compositrice Suzie Auclair. L'honneur de présenter ses oeuvres par de grands musiciens […] Le public se joint à moi pour dire que nous avons passé un moment mémorable et unique […] Merci Suzie de ta confiance et l'honneur que tu nous a fait d'avoir choisi notre Maison. Wow à nos 4 musiciens si généreux, talentueux et d'une grande gentillesse », peut-on lire.

Après le concert, ainsi que sur les réseaux sociaux, les éloges ont été nombreuses. « Suzie est une personne valeureuse et inspirante que je suis fier de connaître […] Très talentueuse, elle compose avec une maladie génétique dégénérative très rare des tissus conjonctifs. Sa condition entre dans les maladies dites orphelines... […] elle a dû faire des deuils. Mais avec persévérance et ingéniosité, avec aussi le soutien de son mari (le guitariste) Martin Verreault, Suzie donne naissance à des œuvres pour son instrument, la guitare. C'est vraiment admirable! […] la musique de Suzie est magnifiquement écrite pour la guitare: elle est raffinée, sensible et éloquente. Je souhaite donc que Suzie poursuive sa voie et réalise d'autres belles choses », de témoigner le compositeur Sorelois Antoine Ouellette.

Ayant fait la route de Québec pour l’occasion, le guitariste Guylain Roussel mentionne : « Une très belle escapade! Un concert vivant... Un très beau moment musical et d'humanité! C'était à la fois touchant et inspirant... ».

Pour sa part, Suzie Auclair semble heureuse et émue par cette réussite, elle qui a mis tant d’effort pour y parvenir dans sa situation d’handicap : « Plusieurs personnes m’ont mentionné que ce concert et mes œuvres avaient atteint leur âme, qu’ils avaient vécu une expérience humaine et musicale ayant touché leur cœur. Je trouve que ce sont de magnifiques commentaires… N’est-ce pas la raison de la musique? », de souligner la compositrice.

Il faut dire que l’acoustique exceptionnelle de la salle et le talent des interprètes Tariq Harb, Martin Verreault, Adam Cicchillitti et Christ Habib a mis en valeur les œuvres riches, émouvantes et variées de Madame Auclair. Lors de cette journée, plusieurs de ses oeuvres ont été interprétées pour la première fois sur scène, permettant ainsi au public d’assister entre autres aux créations de Impromtu qui a été dédicacé à Martin Verreault et interprété par ce dernier; Tombeau sur ma mort, interprété par Adam Cicchillitti; Thème et Variations en ré mineur, dédicacé à Tariq Harb et interprété par celui-ci; les 3e et 4e mouvements de la Suite no. 1 L’Inconditionnelle interprétés par Christ Habib; Élégie en do mineur interprété par Martin Verreault.

Pour ajouter au succès de cette journée, le concert était également diffusé en direct, et a été vu par plus de 2300 personnes à travers le monde entier.