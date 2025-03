Un total de 95 participants pour la 17e édition du Conc’Ours

Pour la 17e édition du Conc'Ours du Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours (RLJSO), un total de 95 personnes participent sous le thème Écrire, c’est du gâteau, mais pas de la tarte!.

Au départ, 133 jeunes de 6 à 17 ans, provenant d'aussi loin que de l'Abitibi et le Nouveau-Brunswick, s'étaient inscrits au concours. Les finalistes feront découvrir leurs romans, contes, poésie et bandes dessinées aux visiteurs du Salon du livre jeunesse de Saint-Ours qui se déroule le 27 septembre.

Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas le Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours, mentionnons qu’il s’agit d’un OBNL qui a choisi comme mission l’amélioration du français écrit et des compétences en écriture des jeunes de 6 à 17 ans en organisant un concours littéraire annuel, son Conc’Ours. Au fil des dix-sept années d’accompagnement à l’écriture et d’édition des livres des jeunes auteurs et autrices qui participaient à son Conc’Ours, des objectifs de valorisation du français et d’accomplissement personnel des jeunes se sont greffés à la mission première du RLJSO.

Rappelons que l’autrice Josée Bournival a accepté la présidence d’honneur du Salon du livre jeunesse de Saint-Ours 2025.