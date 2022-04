Projet de loi 32: Québec vise à mieux protéger la liberté académique

Lors de la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire, les Centraide du Québec ont lancé le Projet Réussite Jeunesse grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce projet permettra d’appuyer financièrement des actions communautaires pour maintenir la motivation et la persévérance scolaire, ainsi que développer l’estime de soi de jeunes en difficulté. Pilotée par Centraide, cette initiative permettra de verser plus de 550 000 $ dès cette année à des organismes communautaires et projets à travers la province. Travail de milieu, aide aux devoirs et activités pédagogiques, ateliers pour briser l’isolement des jeunes et réduire leur stress seront entre autres offerts grâce à ce financement.