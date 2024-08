Toujours 3858 professeurs manquants dans les écoles du Québec

À une semaine de la rentrée scolaire, il manque toujours 3858 professeurs dans les écoles du Québec. La semaine dernière, ce nombre se situait à 5704.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a procédé à une mise à jour des chiffres mercredi après-midi en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

À pareille date l’an dernier, il manquait 3420 professeurs.

Le ministre a indiqué que le défi était de taille, car en parallèle des efforts de recrutement, de nouveaux postes de professeurs se créent.

«Pendant qu'on diminue le nombre de postes à combler, le nombre de postes à créer, lui, ne cesse d'augmenter. (...) Vous comprendrez que la ligne d'arrivée ne cesse de s'éloigner de nous. Alors on court après la ligne d'arrivée», a-t-il affirmé.

Le ministre ne pouvait pas fournir d’explication finale sur cette augmentation du nombre de postes créés. «Mais chose certaine, on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'il y ait beaucoup plus d'enfants à scolariser en ce début d'année que nous l'avions anticipé, donc possiblement plus d'enfants immigrants», a-t-il affirmé.

Bernard Drainville a aussi évoqué comme hypothèses les déménagements et la possibilité que des professeurs travaillant cinq jours soient rendus à quatre jours. «On devrait être en mesure de vous donner des réponses au mois d’octobre», a-t-il dit.

Le ministre n’était pas en mesure non plus de chiffrer le nombre d’employés de soutien et de professionnels manquants. Les chiffres devraient être dévoilés dans «les prochains jours».

Thomas Laberge, La Presse Canadienne