Examen des infirmières: retour à la normale marqué par un taux de réussite de 94,6%

La révision du processus de l'examen d'admission à la profession d'infirmière semblent avoir porté ses fruits. Après un nombre d'échecs qui est monté en flèche en 2022 et en 2023, voilà que les taux de réussite sont passés de 63 % en septembre 2023 à 94,6 % pour l'examen tenu le 23 septembre dernier.

Cela veut dire que les milieux cliniques pourront compter sur 2760 infirmières de plus. Il s'agit du plus grand nombre de nouveaux candidats à accéder à la profession depuis au moins les deux précédentes cohortes. En mars 2023, c'était 1702 infirmières et infirmiers issus de la relève qui avaient gradué et en septembre 2023, on comptait 1940 nouveaux professionnels en soins infirmiers.

«Ces infirmières et infirmiers de la relève se trouvent en position de jouer un véritable rôle de pivot en santé dans toutes les régions du Québec», a déclaré dans un communiqué Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Rappelons que les résultats à l'examen d'admission avaient chuté de façon importante en 2022. Le taux de réussite était de 51,4 % en septembre et en mars il avait légèrement augmenté à 53,3 %.

Dans ce contexte, le Commissaire à l'admission aux professions avait formulé plusieurs recommandations et l'Office des professions du Québec avait nommé Marie Rinfret comme accompagnatrice de l'OIIQ. Elle avait comme rôle d'appuyer l'Ordre dans le processus de révision de son examen et d'amélioration de sa gouvernance.

L'examen tenu le 23 septembre dernier était le premier ayant cessé d'appliquer les mesures d'assouplissement qui étaient en vigueur depuis janvier 2023. L'une des mesures phares était le nombre d'essais à l'examen qui avait été rendu illimité. Le plus récent examen marque un retour à la normale avec les trois essais habituels.

Selon l'OIIQ, les travaux de révision du processus de l’examen d’admission qui découlaient des recommandations du rapport du Commissaire à l’admission aux professions «sont à la satisfaction de l’Office des professions du Québec».

En septembre 2024, l’OIIQ comptait 83 165 membres actifs inscrits avec un permis d'exercice régulier. Il s'agit d'une hausse de 2,93 % comparé à la même période l'an dernier. Présentement, plus de 20 734 étudiants sont en train de compléter un parcours d’admission à la profession.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne