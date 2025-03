De nouveaux étudiants internationaux en soins infirmiers à Sorel-Tracy

Un total de 17 étudiants francophones originaires d'Afrique, d'Haïti et des Émirats arabes unis sont inscrits à la Formation continue du Cégep de Sorel-Tracy en soins infirmiers.

Cette nouvelle cohorte suivra une formation en soins infirmiers d'une durée de onze mois tout en acquérant une expérience concrète en milieu hospitalier et en soins de longue durée dans les établissements du CISSS de la Montérégie-Est. Ils pourront travailler en tant que préposés aux bénéficiaires jusqu'à la réussite de leur examen d'agrément pour devenir infirmières au Québec.

Cette initiative, mise en place par le gouvernement du Québec, vise à renforcer le recrutement en soins infirmiers dans la province.

Il s’agit de la deuxième cohorte d'étudiants internationaux formés à Sorel-Tracy. La première cohorte, diplômée en février 2024, est aujourd’hui bien intégrée dans la région et exerce majoritairement dans les établissements de santé locaux.

Des partenaires engagés pour l’avenir de la profession

« Il s’agit d’un projet à échelle humaine avant tout. La rencontre des étudiant(e)s étrangers(ères) est un moment significatif pour l’équipe impliquée de près dans ce merveilleux projet. Il faut savoir que la majorité de nos personnes étudiantes de la première cohorte sont toutes bien installées dans la région et œuvrent au sein de nos établissements. En tant qu’institution d’enseignement supérieur, nous sommes fiers de contribuer à les former et nous sommes surtout heureux de les voir s’épanouir en assurant une relève qualifiée, adaptée aux réalités et aux besoins du milieu. Nous remercions notre partenaire, le CISSS de la Montérégie-Est, avec qui nous collaborons étroitement », mentionne Christine Lord, directrice de la Formation continue et du service aux entreprises et municipalités du Cégep de Sorel-Tracy.

« Nous sommes extrêmement heureux de renouveler l’expérience pour une deuxième reprise avec le Cégep de Sorel-Tracy. Cette formule « formation continue-travail » contribue à l’intégration sociale de nos nouvelles recrues et à augmenter notre bassin de main-d’œuvre dans la région. Le Cégep est un partenaire de choix et nous remercions la communauté pour sa mobilisation dans l’accueil des étudiant(e)s », souligne Sylvain Boisvert, directeur adjoint des ressources humaines – Gestion des talents.

L’apport de nombreux partenaires est essentiel à la réussite de cette initiative : les ministères impliqués, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, l’Orienthèque, la Société de transport en commun de Pierre-De Saurel, le Centre d’action bénévole, le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy et plusieurs autres organismes. L’accueil chaleureux de la population locale contribue également à favoriser l’intégration de ces nouvelles cohortes.