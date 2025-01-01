Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Environ 96% des postes ont trouvé preneur

Plus de 4000 postes d'enseignants à pourvoir à l'aube de la rentrée au Québec

durée 18h00
14 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

À deux semaines de la rentrée scolaire, plus de 4000 postes d'enseignants restent encore à pourvoir dans les écoles du Québec, a indiqué le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Il a mentionné qu'environ 96% des postes avaient trouvé preneur en date de lundi. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux deux dernières années, a souligné le ministre en mêlée de presse à l'Assemblée nationale, jeudi.

«Il y a deux ans, c'était 8500 qui restaient à combler. L'année passée, on était à 6000. Là, on est à 4000. Il y a deux ans, on était à 90 %, 94 % (l'an dernier) et aujourd'hui, on est à 96% des postes qui sont comblés», s'est réjoui M. Drainville.

Le ministre a indiqué que, parmi les enseignants embauchés, 10 % étaient sans brevet. Mais qu'au moins la moitié de ces personnes sans brevet ont un baccalauréat dans une des matières enseignées à l'école, comme en français, en anglais, en histoire ou en chimie.

En ce qui a trait au personnel de soutien, comme les techniciens en éducation spécialisée, et les professionnels, tels que les orthophonistes et orthopédagogues, le nombre de postes à pourvoir demeure pour le moment inconnu.

M. Drainville a assuré que le recrutement se poursuit et que les chiffres seront diffusés à la fin du mois d'août.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Gel du recrutement en éducation: la CSQ déboutée pour une question de délai

Publié le 10 juillet 2025

Gel du recrutement en éducation: la CSQ déboutée pour une question de délai

Quatre fédérations de la CSQ viennent d'être déboutées par le tribunal dans leur plainte contre le gouvernement du Québec, en lien avec les effets du gel du recrutement de personnel dans le milieu de l'éducation. Ce n'est toutefois pas sur le fond de la question que leur plainte a été rejetée, mais pour une question de délai. Ces fédérations ...

LIRE LA SUITE
Frais de garderie: moins de la moitié des provinces atteignent l'objectif de 10$/jour

Publié le 9 juillet 2025

Frais de garderie: moins de la moitié des provinces atteignent l'objectif de 10$/jour

À moins d'un an de l'échéance fixée par Ottawa, seuls six provinces et territoires — dont le Québec — ont atteint l'objectif de frais de garde d'enfants à 10 $ par jour, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publié mercredi. Le Programme pancanadien d'apprentissage et garde de jeunes enfants (PPAGJE) vise à ce que ...

LIRE LA SUITE
Coupes en éducation: la coalition s'agrandit; la pétition approche 150 000 signatures

Publié le 7 juillet 2025

Coupes en éducation: la coalition s'agrandit; la pétition approche 150 000 signatures

La grogne contre les restrictions budgétaires en éducation ne s'essouffle pas, alors que la coalition s'agrandit et que la pétition sur le site de l'Assemblée nationale approche les 150 000 signatures. De nouveaux groupes viennent de se joindre à la coalition «Ensemble, unis pour l'école», a annoncé lundi la Centrale des syndicats du Québec ...

LIRE LA SUITE