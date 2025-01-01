Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Québec interdira par voie législative le port de signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées.

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a confirmé l'intention du gouvernement et a ajouté qu'une clause de droits acquis sera incluse, pour les personnes déjà à l'emploi de services de garde qui portent des signes religieux.

L'interdiction des signes religieux dans les services de garde subventionnés était une des recommandations du rapport Pelchat-Rousseau, sur le renforcement de la laïcité.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne