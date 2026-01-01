Francisation: le ministre Roberge assure que l'offre de cours s'est stabilisée

Après des fermetures de classes de francisation qui ont fait les manchettes, le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, affirme que l'offre de cours s'est stabilisée.

Une situation attribuable à l’augmentation des services dans l'ensemble des régions du Québec, mais également en raison de la baisse de l’immigration.

«En date du 28 février 2026, un peu plus de 6000 personnes étaient en attente d'un cours de francisation comparativement à plus de 33 000 à la même période l'année dernière», a-t-on indiqué par voie de communiqué vendredi.

«On observe aussi une amélioration des délais moyens d'attente pour accéder aux cours de français pour le temps complet comme pour le temps partiel», ajoute-t-on.

En 2024, des annonces de fermetures de classes de francisation se sont succédé durant plusieurs semaines. Le gouvernement avait été talonné par les partis d'opposition sur le sujet.

Le ministre Roberge avait ensuite reconnu qu’il y avait eu des «enjeux» de «stabilité» dans l’offre de cours en francisation et avait promis de la «prévisibilité».

Thomas Laberge, La Presse Canadienne