Tous les membres sortants du conseil municipal de Lorraine élus par acclamation

La population de Lorraine ne sera finalement pas appelée aux urnes le 7 novembre prochain pour élire le prochain conseil municipal, puisque les membres sortants du conseil municipal ont tous été élus par acclamation, une première depuis 1987.

C’est ainsi que tous les élus sortants forment le nouveau conseil municipal : Jean Comtois (maire), Martine Guilbault (siège 1), Pierre Barrette (siège 2), Diane D. Lavallée (siège 3), Jocelyn Proulx (siège 4), Lyne Rémillard (siège 5) et Patrick Archambault (siège 6).

La présidente d’élection et greffière de la Ville, Me Annie Chagnon, souhaite remercier tous les Lorrains qui l’ont contactée, que ce soit pour s’informer, pour s’inscrire au vote par correspondance ou pour être membre du personnel électoral. « J’ai eu la chance de discuter avec plusieurs citoyens dévoués, impliqués et qui avaient à cœur de faire partie du processus électoral, malgré le contexte sanitaire particulier », s’est exprimée Me Chagnon, reconnaissante envers la population pour sa mobilisation.

Finalement, l’administration municipale tient à féliciter les élus pour ce nouveau mandat, à les remercier pour les accomplissements des dernières années et à leur souhaiter que le prochain mandat soit tout aussi stimulant et enrichissant que le précédent.