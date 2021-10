Benoit Cartier candidat dans le quartier de Bourgchemin à Sorel-Tracy

« Étant natif de Sorel-Tracy et résidant du secteur Tracy depuis toujours, je crois qu'il est important de s'impliquer et de faire avancer les choses, c'est ce que je fais maintenant.

J'ai le goût de m'impliquer dans ma communauté, d'apporter un regard nouveau et de bien représenter les citoyens de mon quartier à la table du conseil. En toute transparence, j’appuie clairement le maire Serge Péloquin pour sa vision positive et tout le travail réalisé jusqu’à maintenant.

J’ai toujours priorisé des valeurs d’engagement et de respect, je suis convaincu qu'avec ces valeurs et le travail en équipe, c'est ce qui nous rend plus forts et plus fiers de nos réussites.

Demeurant dans le quartier Bourgchemin, depuis plusieurs années, sur la rue Des Muguets, je constate que le quartier est en plein essor avec de nouvelles constructions résidentielles et c'est important pour moi que ce soit fait de façon durable tout en respectant l'environnement.

Mon expérience de travail de plus de 20 ans dans la grande industrie, mon implication dans le sport local et mon rôle actif de papa avec mes deux filles, me permet de bien comprendre les besoins du quartier et ceux de la ville en général.

Dans les prochaines semaines, je vais prendre le temps d'aller rencontrer les citoyens et échanger avec eux afin d'entendre leurs préoccupations et de mettre de l'avant des solutions ! »

- Benoit Cartier