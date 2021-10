Une campagne pour inciter les électeurs à voter pour la culture

Culture Montérégie dévoile sa toute nouvelle campagne promotionnelle, qui a pour objectif d’encourager les électeurs de la région à voter pour une administration ayant à cœur la culture.



« Les municipalités jouent un rôle important dans l'épanouissement de la culture sur leur territoire. Les élus.es ont bien compris que les arts et la culture ont un impact sur la cohésion sociale et le bien-être de leurs citoyens. Nous avons donc pensé qu’il était important d’inciter les citoyens à aller voter le 7 novembre et à s’intéresser au programme des candidats au moment de faire un choix », explique Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.



La campagne, composée de 16 tableaux, présente différentes disciplines liées aux arts accompagnées d’une courte phrase incitant à l’action. L'image pointe vers la case de vote et l'appel à aller voter est clair, sans nécessairement l'évoquer par des mots. Un traitement visuel léché rend la campagne attrayante et donne envie d’en découvrir le prochain tableau.