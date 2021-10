C'est jour de vote par anticipation cette fin de semaine

C'est cette fin de semaine que les citoyens de la région pourront se présenter aux urnes pour élire les prochains représentants qui siègeront sur le conseil de leur municipalité. Les intéressés pourront aussi voter le dimanche 7 novembre. Comment doit-on établir son identité lors du vote et quelles sont les six étapes à traverser pour accomplir son devoir de citoyen?

Selon le site d'Élections Québec, au bureau de vote, vous devez établir votre identité en montrant l’un des documents suivants :

- carte d’assurance maladie;

- permis de conduire;

- votre passeport canadien;

- certificat de statut d’Indien;

- carte d’identité des Forces canadiennes.

Quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir voter pour les candidats de notre secteur?

Étape 1:

À votre arrivée à la table, dites au personnel électoral votre nom et l’adresse qui vous donne le droit de vote. Ensuite, montrez une pièce d'identité et enlevez momentanément votre masque ou votre couvre-visage pour établir votre identité. Remettez votre masque ou votre couvre-visage sans tarder et désinfectez-vous les mains. Vous recevrez ensuite votre ou vos bulletins de vote.

Étape 2

Rendez-vous derrière l’isoloir.

Étape 3

Faites un X, un crochet ou une autre marque sur chaque bulletin de vote. Vous pouvez marquer votre ou vos bulletins de vote avec votre propre stylo noir ou bleu ou avec votre propre crayon de plomb. Des crayons seront à votre disposition si vous n’en avez pas.

Étape 4

Repliez chaque bulletin de vote de façon à masquer votre choix et à laisser les initiales visibles, puis retournez à la table.

Étape 5

Détachez le talon de chaque bulletin de vote et remettez-le à l’endroit prévu.

Étape 6

Déposez votre ou vos bulletins de vote dans l’urne. Ne vous attardez pas. Quittez rapidement le lieu de vote par la porte de sortie.