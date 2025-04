Élections : Les chefs des partis fédéraux s'affrontent en français ce soir

Ce soir, à 18h, se déroule le traditionnel débat des chefs en français quelques jours avant l’élection du prochain gouvernement fédéral. Seulement quatre des leaders des principaux partis seront présents.

En effet, ce matin, la Commission des débats a annoncé qu'elle excluait le Parti vert du Canada (PVC) qui est généralement présent depuis quelques années. Ainsi, ce seront Mark Carney du Parti libéral du Canada (PLC), Pierre Poilievre du Parti conservateur du Canada (PCC), Jagmeet Singh du Nouveau Parti démocratique (NPD) et Yves-François Blanchet du Bloc québécois (BQ).

Les chefs d’affronteront dans l’atrium de la nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal. Il sera animé par le journaliste et chef d’antenne de Radio-Canada Patrice Roy.

La population pourra suivre l’affrontement en direct sur toutes les plateformes de Radio-Canada, soit ICI RDI, Radio-Canada OHdio, Radio-Canada.ca et ICI TOU.TV. De plus, il sera également diffusé sur la chaîne YouTube et sur TikTok de la télévision d’État.

Déroulement

Cette année, la formule du débat sera un mélange de questions distinctes pour chaque leader et de débats ouverts. Bien que les participants ne soient pas au courant des questions qui seront posées, cinq enjeux ont été nommés : coût de la vie, énergie et climat, guerre commerciale, identité et souveraineté et, enfin, immigration et affaires étrangères.

Premier affrontement pour Mark Carney

Ce soir, le premier ministre actuel, Mark Carney affrontera pour la première fois ses adversaires. Depuis son arrivée en politique, il n’avait pas eu l’occasion de défendre ses idées contre les autres partis, le parlement ne siégeant pas et ayant refusé l’invitation du débat que voulait présenter la chaîne média québécoise TVA.

Depuis le début de la campagne, la maîtrise du français de M.Carney est fortement critiquée et cela pourrait jouer contre lui. Les autres chefs ont plus d’expérience dans ce type d’exercice et il est donc à prévoir que le Libéral risque d’être la proie de leurs attaques étant numéro un dans les sondages jusqu’à présent.

Critères pour participer au débat des chefs

Pour participer à cet événement qui représente un moment clé dans une campagne, un chef d’un parti politique enregistré doit répondre à deux des critères suivants :

à la date du déclenchement de l’élection générale, le parti est représenté à la Chambre des communes par un député qui a été élu en tant que membre de ce parti;

28 jours avant la date de l’élection générale, le parti récolte un soutien national d’au moins 4 %, déterminé par les intentions de vote et mesuré par les principales firmes nationales de sondage d’opinion, en utilisant la moyenne des derniers résultats publiés par ces firmes;

28 jours avant la date de l’élection générale, le parti a endossé des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions fédérales.

Le hockey avant la politique

Bien qu’au départ la joute était prévue pour 20 h, il a été décidé de la devancer à 18h en raison de la partie de hockey des Canadiens de Montréal contre les Hurricanes de Caroline qui se déroule à 19 h. Mentionnons que l’équipe québécoise tente de se faire une place dans les séries.

Le débat durant 2h, il chevauchera d’une heure la partie qui attire de nombreux partisans qui risquent de se tourner vers le hockey au lieu de rester à écouter l’affrontement politique.