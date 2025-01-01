Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Elle se dirige «doucement vers la retraite»

La ministre Suzanne Roy annonce qu'elle ne se présentera pas aux élections de 2026

durée 12h00
8 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy, confirme qu'elle ne sera pas candidate aux élections de 2026, alors qu'elle se dirige «doucement vers la retraite».

Mme Roy en a fait l'annonce lundi matin dans un message publié sur Facebook à l'attention des citoyens de sa circonscription.

Dans sa publication, Mme Roy explique avoir pris la décision de ne pas solliciter de nouveau mandat après une longue réflexion. Elle a fait part de son choix au premier ministre François Legault au début du mois de juillet.

L'élue de 63 ans assure qu'elle demeurera en poste jusqu'aux élections d’octobre 2026, mais indique qu'elle se dirigera ensuite vers la retraite.

Cette annonce intervient alors que M. Legault doit procéder cette semaine à un remaniement très attendu de son conseil des ministres.

Plusieurs médias, dont Radio-Canada, ont rapporté lundi matin que Mme Roy ne fera pas partie du prochain conseil des ministres, puisqu'elle quittera la politique en 2026.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, céderait aussi sa place à la table du conseil des ministres.

L'ancienne ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a pour sa part quitté ses fonctions la semaine dernière pour se lancer dans la course à la mairie de Saguenay.

Avant d'être élue sous la bannière de la Coalition avenir Québec, en 2022, Suzanne Roy avait été mairesse de Sainte-Julie de 2005 à 2021. Elle a aussi effectué deux mandats comme présidente de l'Union des municipalités du Québec.

En plus d'être ministre de la Famille, Mme Roy était aussi ministre responsable de la région de la Montérégie.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La ministre Andrée Laforest quitte la CAQ et se lance à la mairie de Saguenay

Publié le 4 septembre 2025

La ministre Andrée Laforest quitte la CAQ et se lance à la mairie de Saguenay

Alors que le bateau caquiste prend l'eau, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, démissionne pour se lancer à la mairie de Saguenay. Mme Laforest a confirmé jeudi des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois lors d’une annonce dans un hôtel de Chicoutimi, à Saguenay. Les élections municipales auront lieu le 2 novembre ...

LIRE LA SUITE
Un électeur obtient gain de cause dans le dossier du vote par correspondance

Publié le 21 août 2025

Un électeur obtient gain de cause dans le dossier du vote par correspondance

Un électeur québécois qui n'avait pas pu voter par correspondance lors d'une élection partielle car il était établi à l'étranger depuis plus de deux ans a obtenu gain de cause contre le gouvernement du Québec. Bruno Gélinas-Faucher, professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick, contestait l'article 282 de la Loi ...

LIRE LA SUITE
Alerte: Poilievre pourra se présenter Alberta dans le siège de Damien Kurek

Publié le 2 mai 2025

Alerte: Poilievre pourra se présenter Alberta dans le siège de Damien Kurek

Le chef conservateur Pierre Poilievre a le champ libre pour se présenter dans la circonscription albertaine de Battle River-Crowfoot. Le député élu, Damien Kurek, a annoncé vendredi son intention de démissionner pour laisser son siège à M. Poilievre. Lors de l'élection de lundi dernier, M. Kurek a reçu plus de 81 % des voix dans cette ...

LIRE LA SUITE