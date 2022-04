Forte présence policière et nombreux contrôles sur les routes du Québec

Les citoyens du Québec désirant recevoir des conseils juridiques gratuits donnés par des avocats et des notaires bénévoles pourront le faire lors de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) du 23 et 24 avril. Pour cette 38e année, les heures sont de 9 h à 16 h. L’an dernier plus de 4 000 personnes ont été reçus et traités. Les gens peuvent poser toutes les questions qu’elles veulent, mais celles qui reviennent fréquemment concernant la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion de successions.