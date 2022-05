Une fuite de Sorel à Verchères

Dimanche, le 8 mai dernier en soirée, deux patrouilleurs de la MRC Pierre-De Saurel, ont vu un véhicule de marque Infiniti, modèle G-35 sur l’autoroute 30 au km 129. Après avoir vérifié la plaque d’immatriculation dans les fichiers de la SAAQ et les banques de données policières, ils ont constaté qu’elle était rapportée volée et qu’elle ne correspondait pas au véhicule devant eux.

Le conducteur a immédiatement pris la sortie pour la Montée St-Roch où il a débarqué sa passagère et a repris sa fuite. Il a été suivi par le duo pendant environ 25 km jusqu’à Verchères où il serait rentré dans un champ d’agriculteur pour terminer sa cavale dans le fossé près de l’intersection de la Montée Chicoine-Larose et du Rang des Terres-Noires.

L’homme qui était recherché sur 10 mandats, dont neuf mandats d’arrestation, a tenté de fuir les policiers à la course, mais les agents l’ont rattrapé et ont pu procéder à son arrestation, bien qu’il ait opposé une vive résistance. Il était également en possession d’environ 70 grammes d’une substance à analyser, présumée être du haschisch et était en bris de conditions. Le suspect a été conduit à l’hôpital par mesure préventive et parce qu’il semblait intoxiqué. Des échantillons sanguins ont été saisis pour déterminer s’il avait les capacités de conduite affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Le prévenu âgé de 33 ans de Montréal a comparu par vidéo comparution au Palais de justice de Sorel cette semaine, pour faire face à des accusations telles que conduite dangereuse, fuite, recel de véhicule et entrave au travail des policiers en plus des infractions énumérées au paragraphe précédent. Il devrait être de retour à la Cour le 16 mai prochain.