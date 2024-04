Votez pour la pire route du Québec!

CAA-Québec invite pour une neuvième année la population québécoise à élire « la pire route du Québec », lors de sa traditionnelle campagne « les pires routes ». En effet, l'hiver clément n'a pas épargné les chemins et les nids-de-poule sont légions dans la province.

L'objectif est de démontrer l'importance d'entretenir nos infrastructures en mettant en lumière celles, qui visiblement, ont des besoins plus urgents que d'autres. Le vote est ouvert en ligne jusqu'au 23 avril. Puis, l'organisation dressera ensuite son fameux palmarès et effectuera les suivis auprès des municipalités concernées et du ministère des Transports.

Beaucoup de routes réparées en neuf campagnes

Malgré l’état encore déplorable de plusieurs routes de la province, la campagne Les pires routes a assurément produit des résultats concrets depuis son lancement. En effet, les exemples de routes ayant figuré dans ce triste palmarès qui ont été complètement refaites se sont multipliés au cours des années.

Pour n’en nommer qu’une poignée : le boulevard de la Gappe à Gatineau, le boulevard Gouin à Montréal, l’avenue Gourdeau à Saint-Agapit, le chemin Craig à Lévis et la Traverse de Laval à Lac-Beauport. À elles seules, ces routes ont reçu plus de 13 millions de dollars en investissement.

Rappelons que, selon une étude de la CAA réalisée en 2021 , le mauvais état des routes coûtait en moyenne 258$ par véhicule par année aux Québécois, comparativement à 126$ pour la moyenne canadienne.

Roulet dans un nid-de-poule, combien ça coûte ?

Endommager son véhicule dans un nid-de-poule peut coûter très cher. D’ailleurs, pour une facture de 1000$ et moins, CAA-Québec recommande de ne pas contacter son assureur. La potentielle hausse de prime et la tache au dossier qui peuvent en résulter n’en valent tout simplement pas la peine. Voici la liste des pièces les plus souvent brisées ainsi que leur coût de remplacement, auquel il faut évidemment ajouter la main-d’œuvre: